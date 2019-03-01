2019-03-01T18:11:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «У нас с Путиным были жесткие дебаты по «русскому миру»

Президент высказался по поводу «русского мира», «мягкой силы», «белорусизации»
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко высказался по поводу «русского мира», «мягкой силы», «белоруссизации»Александр Лукашенко высказался по поводу «русского мира», «мягкой силы», «белоруссизации»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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1 марта президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Говоря о белорусском и русском языках, Лукашенко перешел к другой теме:

- Я бы не ставил в противовес белорусский и русский язык… Почему у нас эта тема бродит больше и больше. Появились понятия «русский мир», «мягкая сила», «белорусизация». Мы с президентом Путиным по моей инициативе с моими претензиями обсуждали эту тему. Надо прекратить в России такие разговоры! Что значит «расширение русского мира за счет Беларуси»? Когда мы стали вне этого «русского мира»? У нас митрополит Павел - русский человек. Наши люди это нормально воспринимают за исключением нескольких (они никого не воспринимают). У нас 85 - 88% - православные. Мы разговариваем на русском языке. Мы думаем, как русские. Зачем Беларуси навязывать некий «русский мир»? Чтобы взбаламутить людей? Вот была основа моего возмущения. У нас были жесткие дебаты на эту тему. Мы нашли понимание, проблемы этой уже нет. Хотя в некоторых странах, очень дружественных к России… Однажды с ним едем (с Путиным. - Ред.) по столице одной страны (не буду говорить какой), локтем его толкаю и говорю: «Смотри по сторонам! Что-то на нашем языке нет ни одного названия, ни одной рекламы. И вы молчите. А вы нас упрекаете в какой-то белорусизации». Конечно, язык - это то, что нас отличает от русских и других. Это признак любого народа. Правильно, Валентин (обращаясь к Валентину Голубеву. - Ред.), я говорю?

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