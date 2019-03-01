2019-03-01T18:11:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Во время «Большого разговора» школьники из Слуцкого района обратились к президенту с просьбой о тренажерном зале

Александр Лукашенко поручил заместителю премьер-министра заняться этим вопросом
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Фото: кадр «Беларусь 11 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Фото: кадр «Беларусь 1
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Во время «Большого разговора» президенту показали видеоролик о ребятах из небольшой деревни Сороги Слуцкого района, которые очень бы хотели заниматься в тренажерном зале. Они сами смастерили площадку с брусьями и турником, штангой. Но ее закрыли, ибо она не соответствует технике безопасности.

-В нашей школе 60 человек, в моем классе три мальчика и три девочки, - рассказывает на видео юноша. - Я хочу поступать в кадетское училище. Чтобы поступить, пытаюсь поддерживать форму, занимаюсь, не хватает силовой нагрузки.

Президент поручил заместителю премьер-министра Игорю Петришенко заняться этим вопросом.

-Естественно, мы отреагируем на это. В школе лучше было бы организовать. Потому что в деревне, крупных агрогородках мы делаем сейчас комплексы в школе. Дети и родителей тащат на эти спортивные площадки. Я это по себе знаю. Но ведь вопрос не только в этом. Это должно нас подтолкнуть к серьезным размышлениям. Поэтому с министром образования займитесь и мне доложите в этом плане, - обратился Александр Лукашенко к заместителю премьер-министра.

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