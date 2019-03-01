Лукашенко: «Я призывал усадить за стол «нормандской четверки» американцев – процесс пошел бы быстрее»

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Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко ответил в том числе на вопрос журналистки из Украины о том, будет ли дальше развиваться минский процесс.

- Когда нас попросили это организовать, я сказал, конечно – пусть приезжают и работают. Пока американцы не подключатся и не поддержат этот формат, который существует, толку не будет. Так оно и произошло. Какую роль играют там американцы - вам виднее. Поэтому я призывал к тому, чтобы американцев усадить за стол «нормандской четверки» - тогда процесс бы семимильными шагами пошел вперед. Сейчас Европа погрязла в своих проблемах и забыла, что там существует конфликт. Боюсь, что он останется на плечах одной Украины. Я сказал двум президентам: вы договоритесь, каким путем идти, и мы пойдем этим путем, если это будет приемлемо. Но если они не договорятся, мы в это влазить не будем. Все зависит от двух президентов, но больше от украинского президента.