Лукашенко - белорусским женщинам: «Главное – рожайте побольше детей»

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Последний вопрос президенту во время «Большого разговора» задала сенатор Марианна Щеткина – она спросила, что бы президент пожелал женщинам накануне 8-го марта.

- Главное – рожайте побольше детей. Это бы польза и для женщин, и для нас, мужиков, для страны очень важно. Вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой железобетонно. Конечно, если бы женщина наша трое детишек рожала - это было бы счастье для страны. Без этого – быть трагедии.

С мужчинами, считает президент, в стране проблема.

- Надо выбирать из этого состава, что есть. С мужиками, конечно, беда, не хочу углубляться в эту больную тему. Больше половины у нас в армии не служили. Где мужиков брать, если они в армии не были? Это даже не шутка, тяжелый случай, - вздохнул Лукашенко и перешел к теме поддержки многодетных семей:

- Главное - это жилье. Если третий ребенок родился, и ты бесплатно получаешь квартиру от государства - думаю, будут рожать. Мы вынуждены будем принять беспрецедентные меры по поддержке семьи. Но для этого надо семью иметь и рожать троих.