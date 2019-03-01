2019-03-01T18:43:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - белорусским женщинам: «Главное – рожайте побольше детей»

Диалог с президентом длился около семи часов
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Лукашенко призвал белорусок рожать троих детейЛукашенко призвал белорусок рожать троих детейФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Последний вопрос президенту во время «Большого разговора» задала сенатор Марианна Щеткина – она спросила, что бы президент пожелал женщинам накануне 8-го марта.

- Главное – рожайте побольше детей. Это бы польза и для женщин, и для нас, мужиков, для страны очень важно. Вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой железобетонно. Конечно, если бы женщина наша трое детишек рожала - это было бы счастье для страны. Без этого – быть трагедии.

С мужчинами, считает президент, в стране проблема.

- Надо выбирать из этого состава, что есть. С мужиками, конечно, беда, не хочу углубляться в эту больную тему. Больше половины у нас в армии не служили. Где мужиков брать, если они в армии не были? Это даже не шутка, тяжелый случай, - вздохнул Лукашенко и перешел к теме поддержки многодетных семей:

- Главное - это жилье. Если третий ребенок родился, и ты бесплатно получаешь квартиру от государства - думаю, будут рожать. Мы вынуждены будем принять беспрецедентные меры по поддержке семьи. Но для этого надо семью иметь и рожать троих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте школьник попал под колеса
По Минску ездил водитель под наркотиками и с поддельными правами
Под Слуцком легковушка сбила насмерть женщину
Лукашенко: «Я призывал усадить за стол «нормандской четверки» американцев – процесс пошел бы быстрее»
Во время «Большого разговора» школьники из Слуцкого района обратились к президенту с просьбой о тренажерном зале
Александр Лукашенко: «У нас с Путиным были жесткие дебаты по «русскому миру»
Лукашенко режиссеру Ефремову: «Жена передала твой фильм...»
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий