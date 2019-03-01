Под Слуцком легковушка сбила насмерть женщину

Она переходила дорогу в неположенном месте

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Авария произошла около 6 утра 28 февраля на 98-м километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи вблизи Слуцка. Автомобилем Skoda Superb управлял 39-летний житель Минского района. Он сбил переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 58-летнюю жительницу Слуцкого района. Женщина вела рядом с собой велосипед и была обозначена световозвращающими элементами, сообщил belta.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Женщина погибла на месте до приезда машины скорой помощи. С травмами доставили в больницу 45-летнюю пассажирку Skoda. По факту ДТП проводится проверка.