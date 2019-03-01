2019-03-01T19:48:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

По Минску ездил водитель под наркотиками и с поддельными правами

32-летнего мужчину задержали 13 февраля
Надежда СЕРГЕЕВА
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По Минску ездил водитель под наркотиками и с поддельными правами РФ. Фото с сайта ОИОС ГУВД МингорисполкомаПо Минску ездил водитель под наркотиками и с поддельными правами РФ. Фото с сайта ОИОС ГУВД Мингорисполкома
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Сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска остановили автомобиль на пересечении улиц Орловская-Старовиленский тракт. Они проверили водителя на предмет нахождения в состоянии опьянения. Выяснилось, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Водитель предъявил на проверку права, полученные в Российской Федерации. В ходе осмотра водительского удостоверения было установлено, что документ имеет признаки подделки. Удостоверение изъяли и направили на экспертизу в ГКСЭ Республики Беларусь. Оказалось, что оно поддельное.

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что купил удостоверение в России, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома. Также он пояснил, что никогда не владел удостоверением на право управления легковым транспортным средством.

Материалы проверки переданы в Центральный РОСК для дачи правовой оценки действиям задержанного.

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