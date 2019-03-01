В Бресте школьник попал под колеса

В Бресте подросток попал под колеса автомобилей. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Изменить размер текста: A A

Авария случалась 28 февраля в 16:40 на улице Советской.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «КИА-Рио», двигался по Советской в направлении от Набережной к проспекту Машерова.

Напротив дома №126 он совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно движения автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пешеход был доставлен в УЗ «Брестская детская областная больница».