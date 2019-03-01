В Светлогорске водитель погиб от столкновения с билбордом

В Светлогорске водитель погиб от столкновения автомобиля с билбордом. Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

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ДТП со смертельным исходом произошло 28 февраля около 16:14. Водитель "Рено-Лагуна" ехал по улице Заводской.

Из-за неправильно выбранной дистанции до впереди движущегося автобуса "МАЗ" он столкнулся с ним по касательной. После этого легковушка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в стойку билборда, сообщили belta.by в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Водитель "Рено-Лагуна" от полученных травм скончался на месте.

Областная Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости выбора скорости движения с учетом погодных условий.