Польские пограничники запутались в датах, когда штамповали паспорта, и проставили 29 февраля. Фото с сайта Виртуальный Брест

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Казус произошел сегодня, 1 марта 2019 года. Многим пересекавшим границу на переходе Брест-Тересполь польские пограничники неправильно проштамповали паспорта – указали 29 февраля, сообщает сайт Виртуальный Брест.

Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы. В основном все пишут о случае как о забавном происшествии.

29 февраля – единственный день, который отсутствует в невисокосном году. Он бывает только раз в четыре года.