ДТП в Осиповичском районе. Фура влетела в трактор с бревнами

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Днем 1 марта в Осиповичском районе на 106 км автодороги «Минск-Гомель» в направлении Бобруйска случилась авария. Водитель грузового «Мерседеса» столкнулся с трактором с прицепом, который ехал навстречу. В прицепе трактора были бревна. От сильного удара трактор опрокинулся. Кабина грузовика, судя по фотографиям, получила механические повреждения.

- Тракториста с места ДТП для обследования увезла машина скорой медицинской помощи. Водителю грузового автомобиля госпитализация не потребовалась, - рассказывают в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. - Из-за ДТП было незначительно затруднено движение. На текущий момент движение возобновлено.