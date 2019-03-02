Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

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Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет в Санкт-Петербурге. В конце ноября Жорес Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Сначала сообщалось об инсульте, потом в Академии наук сказали, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Увлекался физикой еще в школьные годы. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, куда поступил без экзаменов.

Алферов сделал первый надежно работающий транзистор. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).