2019-03-02T12:58:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«Торчал из земли, похож на бутылку». В Гродно дети нашли военный снаряд

Ребята сами позвонили в милицию
Настасья КОРСАК
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Фото: uvd.grodno.byФото: uvd.grodno.by
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Раньше территория воинской части в микрорайоне Вишневец в Гродно была закрытой. Несколько лет назад забор сняли, попасть на эту территорию может любой человек. Вот и в этот раз здесь играли дети.

- Школьники увидели торчащий из земли предмет, похожий на бутылку. Однако находка оказалась куда более опасной - это был 30-мм снаряд конца 20 века, - рассказывают в УВД Гродненского облисполкома.

Ребята рассказали милиции о том, что нашли боеприпас. На место приехали саперы и забрали снаряд, чтобы уничтожить.

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