С 1 марта контакт-центр БелЖД работает круглосуточно

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Контакт-центр БелЖД начал работать в июле 2018 года в Могилеве, потом присоединились еще несколько областей. Теперь звонить круглосуточно по номеру 105 могут все жители Беларуси.

- Теперь, с 1 марта, представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи, - говорят в пресс-центре БелЖД.

В БелЖД приводят статистику: среднее время ожидания ответа оператора составляет не более 15 секунд.