«Чижовка-Арена» эвакуирована. В здании работают саперы и спасатели

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Информация о том, что Чижовка-Арена эвакуирована появилась в твиттер-аккаунте Федерация хоккея Беларуси. Также в твиттере Федерации сообщается о переносе матча «U-20» - «Неман», который должен был пройти сегодня, 2 марта, в 15.00. Точное время матча пока не сообщается.

- На арене работала пожарная сигнализация. В здании провели необходимые мероприятия саперы и сотрудники МЧС. В 14.40 на «Чижовку-Арену» стали впускать посетителей, - пишет «Трибуна».