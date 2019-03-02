2019-03-02T15:49:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ТЦ «Галилео» погиб человек - упал с третьего этажа

По словам знакомых, мужчина съезжал с перил и сорвался
Настасья КОРСАК
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Фото носит иллюстративный характер/pixabay.comФото носит иллюстративный характер/pixabay.com
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Несчастный случай произошел поздно вечером 1 марта. О трагическом инциденте в минском торговом центре «Галилео» сообщает «Наша Нива», ссылаясь на читателей.

- С третьего этажа упал посетитель торгового центра, - пишет издание. - В инфоцентре «Галилео» подтвердили смерть посетителя, но отказались от комментариев. УВД Октябрьского района Минска пока также не комментирует ситуацию.

Журналисты нашли информацию о погибшем молодом человеке в паблике болельщиков минского футбольного клуба «Динамо» ВКонтакте. Оказалось, что это был фанат клуба Алексей по кличке Кощей.

- Не он ли сегодня ночью в торгово-развлекательном центре «Галилео» упал в лестничный пролет с третьего этажа, катаясь на перилах? - уточнил один из болельщиков в группе и получил положительный ответ.

Друзья собирают помощь для родных погибшего молодого человека.

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