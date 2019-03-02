КП Беларусь
Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок
Второй год подряд брестчане оставляют за собой этот трофей
Брестское "Динамо" обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок Беларуси 2019. Фото: abff.by
Изменить размер текста:
Футбольный сезон в Беларуси традиционно открывается матчем за Суперкубок. В этой игре встречаются прошлогодний чемпион и обладатель Кубка страны. Второй год подряд за Суперкубок спорили БАТЭ и брестское «Динамо».
Брестчане в первом тайме повели в счете. ЬАТЭ сумел открыграться с пенальти, но более мотивированные динамовцы довели дело до победы – 3:1. Второй год подряд они выигрывают этот трофей.
БАТЭ – Динамо Брест - 1:3 (0:1, 1:2)
Голы:
0:1 – 40 Лаптев,
1:1 – 49, пенальти Мукам,
1:2 – 74, автогол Филипович,
1:3 – 80 Савицкий.