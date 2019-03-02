2019-03-02T17:31:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок

Второй год подряд брестчане оставляют за собой этот трофей
Владимир КРИУЛИН
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Брестское "Динамо" обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок Беларуси 2019. Фото: abff.byБрестское "Динамо" обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок Беларуси 2019. Фото: abff.by
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Футбольный сезон в Беларуси традиционно открывается матчем за Суперкубок. В этой игре встречаются прошлогодний чемпион и обладатель Кубка страны. Второй год подряд за Суперкубок спорили БАТЭ и брестское «Динамо».

Брестчане в первом тайме повели в счете. ЬАТЭ сумел открыграться с пенальти, но более мотивированные динамовцы довели дело до победы – 3:1. Второй год подряд они выигрывают этот трофей.

БАТЭ – Динамо Брест - 1:3 (0:1, 1:2)

Голы:

0:1 – 40 Лаптев,

1:1 – 49, пенальти Мукам,

1:2 – 74, автогол Филипович,

1:3 – 80 Савицкий.

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