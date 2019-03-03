«Бог Захарову судья». Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги

В решающем матче «зубры» вели в счете 3:0, но дело дошло до буллитов

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На «Минск-Арене» состоялась завершающая игра серии между минским «Динамо» и сборной клубов Экстралиги. В двух предыдущих команды обменялись победами.

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Решающая игра получилась драматичной. «Зубры» быстро повели в счете: к середине матча на табло красовались цифры 3:0. Но команда Михаила Захарова смогла отыграться, решающая шайба была заброшена, когда до финальной сирены оставалось менее минуты.

Дело дошло на буллитов, где лучше себя проявили динамовцы.

Как сообщает «Трибуна», после матча гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков и тренер «Юности» были приглашены в президентскую ложу к Александру Лукашенко.

Главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко в это время отвечал на вопросы:

- Люди сюда пришли с мечом – от меча и погибли. Как говорил Александр Невский... Хочу поблагодарить команду. Оказались в непростой ситуации. Уже перед матчем с «Йокеритом» многие не могли играть, вышли на уколах – и победили. И тут нам говорят, что надо сыграть серию с Захаровым... Со сборной. Не с «Юностью», а сборной. Конечно, это было тяжело... Я очень хорошо Захарова знаю – он всегда ищет нужный момент, когда... Это он умеет. Бог ему судья.

Сидоренко отметил болельщиков:

- Конечно, эта серия объединила. Мы показали, что мы команда, несмотря ни на что. Болельщики нас поддерживали. Боролись за них тоже. И за общество «Динамо» – оно должно жить и двигаться дальше, несмотря ни на что. У «Динамо» большие традиции – их нужно чтить.

Динамо Минск – Сборная Экстралиги – 4:3

Шайбы: 1:0 — Когалев (Терещенко, Хауден, 8.50). 2:0 — Литвинов (Китаров, Волков, 12.15). 3:0 — Знахаренко (Волков, Китаров, 24.20). 3:1 — К.Брикун (35.39). 3:2 — Лопачук (Кулаков, 44.33). 3:3 — Кулаков (Кислый, 59.18 — мен.). 4:3 — Когалев (65.00, решающий буллит).