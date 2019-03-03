КП Беларусь
БГК – в плей-офф Лиги чемпионов
Брестские болельщики нарекли событие днем Бреста
БГК – в плей-офф Лиги чемпионов. Фото: bgk-meshkova.com.
Изменить размер текста:
Брестский гандбольный клуб имени А.П.Мешкова в плей-офф Лиги чемпионов уже в четвертый раз.
Белорусы обыграли шведский «Кристианстад» на домашней площадке 2 марта. Несмотря на казалось бы уже привычное попадание в высший дивизион, благодарные болельщики провозгласили событие днем Бреста.
Разгром шведов действительно стал решающим поединком. В противном случае брестские гандболисты остались бы за бортом…