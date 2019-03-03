БГК – в плей-офф Лиги чемпионов

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Брестский гандбольный клуб имени А.П.Мешкова в плей-офф Лиги чемпионов уже в четвертый раз.

Белорусы обыграли шведский «Кристианстад» на домашней площадке 2 марта. Несмотря на казалось бы уже привычное попадание в высший дивизион, благодарные болельщики провозгласили событие днем Бреста.

Разгром шведов действительно стал решающим поединком. В противном случае брестские гандболисты остались бы за бортом…