Виктория Азаренко выиграла первый турнир после рождения ребенка

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После рождения ребенка Викторию Азаренко одна за другой преследовали неудачи. Как личного характера, так и в спортивном плане. Похоже, череда неудач позади. Во всяком случае, знаменитая теннисистка снова с победным трофеем в руках - в паре с представительницей Китая Сайсай Чжэн. На этот раз в Мексике.

- Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай… - сообщает слова Виктории Азаренко после победы в Акапулько официальный сайт ВТА.

Напомним, Виктория родила сына 20 декабря 2016 года. Но теннисистка в своих интервью не раз заверяла, что не собирается уходить из спорта после рождения ребенка, а наоборот, планирует взять новые высоты в спорте.

«Отец забрал себе семимесячного ребёнка».

Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом за сына

Возможно, дело будет рассматривать белорусский суд (продолжение здесь).