2019-03-03T10:37:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виктория Азаренко выиграла первый турнир после рождения ребенка

Знаменитая белорусская теннисистка выиграла парный титул в Акапулько
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Виктория Азаренко выиграла первый турнир после рождения ребенка. Фото: wtatennis.com.Виктория Азаренко выиграла первый турнир после рождения ребенка. Фото: wtatennis.com.
Изменить размер текста:

После рождения ребенка Викторию Азаренко одна за другой преследовали неудачи. Как личного характера, так и в спортивном плане. Похоже, череда неудач позади. Во всяком случае, знаменитая теннисистка снова с победным трофеем в руках - в паре с представительницей Китая Сайсай Чжэн. На этот раз в Мексике.

- Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай… - сообщает слова Виктории Азаренко после победы в Акапулько официальный сайт ВТА.

Напомним, Виктория родила сына 20 декабря 2016 года. Но теннисистка в своих интервью не раз заверяла, что не собирается уходить из спорта после рождения ребенка, а наоборот, планирует взять новые высоты в спорте.

«Отец забрал себе семимесячного ребёнка».

Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом за сына

Возможно, дело будет рассматривать белорусский суд (продолжение здесь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомельском районе мужчина погиб под колесами поезда
Александр Лукашенко рассчитывает на развитие белорусско-болгарских отношений
Фото: в Ляховичах взорвали 37-метровую водонапорную башню
В Лунинце из окна 9 этажа выпал милиционер
БГК – в плей-офф Лиги чемпионов
Олег Евенко: Клубы КХЛ сильнее сборной экстралиги
«Бог Захарову судья». Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги
Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок
Cнова на копейку. С 3 марта дорожает бензин
В ТЦ «Галилео» погиб человек - упал с третьего этажа
«Чижовка-Арена» эвакуирована. В здании работают саперы и спасатели
С 1 марта контакт-центр БелЖД работает круглосуточно
«Торчал из земли, похож на бутылку». В Гродно дети нашли военный снаряд
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
ДТП в Осиповичском районе. Фура влетела в трактор с бревнами
Польские пограничники запутались в датах, когда штамповали паспорта
В Светлогорске водитель погиб от столкновения с билбордом
В Бресте школьник попал под колеса
По Минску ездил водитель под наркотиками и с поддельными правами