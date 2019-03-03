В Лунинце из окна 9 этажа выпал милиционер. Фото: Раиса ЮДИНА

Трагедия произошла в ночь на 2 марта

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23-летний мужчина выпал из окна 9-этажки в Лунинце ночью, поэтому обнаружили его не сразу.

Сообщение в милицию о том, что около многоэтажки лежит мужчина с травами, характерными для падения с высоты, поступило в милицию около 4 утра, сообщает media-polesye.by.

Около шести утра молодой человек умер в местной больнице.

Известно, что погибший – офицер райотдела милиции, мужчина был на службе на хорошем счету.

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Иван Носкевич выразил соболезнования семье умершего (продолжение здесь).