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В Лунинце из окна 9 этажа выпал милиционер
Трагедия произошла в ночь на 2 марта
В Лунинце из окна 9 этажа выпал милиционер.Фото: Раиса ЮДИНА
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23-летний мужчина выпал из окна 9-этажки в Лунинце ночью, поэтому обнаружили его не сразу.
Сообщение в милицию о том, что около многоэтажки лежит мужчина с травами, характерными для падения с высоты, поступило в милицию около 4 утра, сообщает media-polesye.by.
Около шести утра молодой человек умер в местной больнице.
Известно, что погибший – офицер райотдела милиции, мужчина был на службе на хорошем счету.
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Иван Носкевич выразил соболезнования семье умершего (продолжение здесь).