Фото: в Ляховичах взорвали 37-метровую водонапорную башню

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Чтобы демонтировать аварийное строение, даже вызывали подрывников.

Зрелище получилось эффектное. Секундный взрыв - и 37-метровая башня сложилась в считанные мгновенья, будто была возведена не из кирпича, а из песка на пляже...

Высота взорванной башни составляла 37 метров, окружность опоры - 13 метров, толщина стен 64 сантиметра, на вершине башни красовался металлический резервуар объемом 200 кубометров, сообщает mchs.gov.by.

Специалисты уточняют, что взрыв был произведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности.