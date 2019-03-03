КП Беларусь
Фото: в Ляховичах взорвали 37-метровую водонапорную башню
Таким образом подрывники демонтировали аварийное строение 1972 года
В Ляховичах взорвали 37-метровую аварийную водонапорную башню. Фото: 112.by.
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Чтобы демонтировать аварийное строение, даже вызывали подрывников.
Зрелище получилось эффектное. Секундный взрыв - и 37-метровая башня сложилась в считанные мгновенья, будто была возведена не из кирпича, а из песка на пляже...
Высота взорванной башни составляла 37 метров, окружность опоры - 13 метров, толщина стен 64 сантиметра, на вершине башни красовался металлический резервуар объемом 200 кубометров, сообщает mchs.gov.by.
Специалисты уточняют, что взрыв был произведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности.