2019-03-03T13:11:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко рассчитывает на развитие белорусско-болгарских отношений

Президент Беларуси поздравил президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником — Днем Освобождения
Сергей ДЕМИДОВ
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Александр Лукашенко рассчитывает на развитие белорусской-болгарских отношений. Фото: belta.by.Александр Лукашенко рассчитывает на развитие белорусской-болгарских отношений. Фото: belta.by.
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3 марта в Болгарии - национальный праздник и нерабочий день. Президент Беларуси направил поздравление президенту Болгарии.

- Убежден, что основанные на принципах взаимного уважения и поддержки традиционно дружественные отношения между Беларусью и Болгарией будут и в дальнейшем развиваться во всех отраслях на благо наших народов, - сообщает слова Александра Лукашенко president.gov.by.

Напомним, Болгария почти 500 лет входила в состав Османской империи – вплоть до 1878 года.

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