КП Беларусь
В Гомельском районе мужчина погиб под колесами поезда
Трагедия случилась недалеко от станции Лисички
В Гомельском районе мужчина погиб под колесами поезда.Фото: Раиса ЮДИНА
Изменить размер текста:
Несчастный случай произошел вечером 2 марта.
45-летний мужчина переходил железнодорожные пути без десяти семь вечера в субботу, 2 марта. Почему он не увидел приближающийся поезд – пока до конца не ясно. Или увидел, но решил, что успеет перебежать…
В итоге столкновения с движущимся транспортом избежать не удалось – мужчина, проживавший в поселке Юбилейный, погиб под колесами поезда, сообщает belta.by.
Поезд следовал по маршруту Новоалексеевка-Минск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лунинце из окна 9 этажа выпал милиционер
Трагедия произошла в ночь на 2 марта (продолжение здесь).