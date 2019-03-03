В Гомельском районе мужчина погиб под колесами поезда

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Несчастный случай произошел вечером 2 марта.

45-летний мужчина переходил железнодорожные пути без десяти семь вечера в субботу, 2 марта. Почему он не увидел приближающийся поезд – пока до конца не ясно. Или увидел, но решил, что успеет перебежать…

В итоге столкновения с движущимся транспортом избежать не удалось – мужчина, проживавший в поселке Юбилейный, погиб под колесами поезда, сообщает belta.by.

Поезд следовал по маршруту Новоалексеевка-Минск.

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Трагедия произошла в ночь на 2 марта (продолжение здесь).