КП Беларусь
В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки
Пока не ясно – собаку украли и задушили?
В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки. Фото: hrodna.life.
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Возможно, бедняга потерялась, и над ней поиздевались злые люди.
Но возможны и другие варианты развития событий. Чтобы прояснить ситуацию, специалисты забрали труп животного на экспертизу, сообщает hrodna.life.
Об инциденте сообщили гродненские зоозощитники – собаку обнаружили с сильно затянутым на шее поводком…
Сейчас волонтеры и милиция разыскивают хозяина собаки.