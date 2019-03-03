2019-03-03T14:40:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки

Пока не ясно – собаку украли и задушили?
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки. Фото: hrodna.life.В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки. Фото: hrodna.life.
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Возможно, бедняга потерялась, и над ней поиздевались злые люди.

Но возможны и другие варианты развития событий. Чтобы прояснить ситуацию, специалисты забрали труп животного на экспертизу, сообщает hrodna.life.

Об инциденте сообщили гродненские зоозощитники – собаку обнаружили с сильно затянутым на шее поводком…

Сейчас волонтеры и милиция разыскивают хозяина собаки.

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