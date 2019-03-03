КП Беларусь
Антон Кушнир завоевал бронзу на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае
34-летний белорусский фристайлист достойно выступил на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу
Антон Кушнир завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Китае. Фото: olimp.kcbux.ru.
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Незадолго до ответственных стартов Антон рассказал «Комсомолке» про появление четвертого ребенка, а также уточнил, что «если бы здоровье было резиновое - прыгал бы вечно!»
- Сейчас цель дойти до чемпионата мира, окончания сезона и весны в здравии, чтобы достойно выступить на стартах. Потому что бывало, что и не доезжал до Кубка мира. У супруги в декабре день рождения, 16 числа, за наши почти 8 лет мы праздновали вместе лишь однажды - когда я из-за травмы поменял билеты и вернулся, так и не доехав до Кубка мира в Китае… - рассказывал Антон в конце декабря.
На этот раз не только доехал, но и достойно выступил - Антон Кушнир занял третье место на этапе Кубка мира по фристайлу, который завершился в Китае.