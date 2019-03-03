КП Беларусь
В Беларуси объявили штормовое предупреждение
МЧС предупреждает об опасности 5 и 6 марта
В Беларуси объявили штормовое предупреждение. Фото:Евгения ГУСЕВА.
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Только было белорусы порадовались календарному наступлению весны, как тут же позитивные настроения улетучились.
МЧС объявило штормовое предупреждение.
Утром и днем 5 марта и ночью 6 марта на большей части Беларуси ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 22 метров в секунду, сообщает mchs.gov.by.
Специалисты на всякий случай перечисляют и факторы опасности, среди которых обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии, повреждение конструкций, кровель зданий, сооружений, а также падение деревьев.
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