В Беларуси объявили штормовое предупреждение

МЧС предупреждает об опасности 5 и 6 марта

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Только было белорусы порадовались календарному наступлению весны, как тут же позитивные настроения улетучились.

МЧС объявило штормовое предупреждение.

Утром и днем 5 марта и ночью 6 марта на большей части Беларуси ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 22 метров в секунду, сообщает mchs.gov.by.

Специалисты на всякий случай перечисляют и факторы опасности, среди которых обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии, повреждение конструкций, кровель зданий, сооружений, а также падение деревьев.

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