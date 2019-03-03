2019-03-03T17:02:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове за ночь злоумышленник пробил колеса 25 автомобилям

Милиция выясняет, кто с такой озлобленностью встречает весну
Сергей ДЕМИДОВ
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В Борисове за ночь злоумышленник пробил колеса 25 автомобилям.В Борисове за ночь злоумышленник пробил колеса 25 автомобилям.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Два с лишним десятка борисовчан встретили 2 марта в прискорбном настроении. По улицам Чапаева и Батурина в Борисове некий злоумышленник или группа лиц за одну ночь пробили колеса более двум десятками машин.

— Свою машину я еще не успел переоформить. Днем мне позвонила прежняя владелица авто и дала номер следователя. Сказала, что у меня пробиты колеса, и нужно написать заявление в милицию, - сообщает ex-press.by слова одного из пострадавших.

Оказалось за одну ночь колеса пробили у 25 машин. В милиции уже просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы вычислить преступников.

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