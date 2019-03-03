2019-03-03T17:48:34+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александра Романовская взяла золото по фристайлу на Универсиаде в Красноярске

Белорусская фристайлистка выполнила очень сложный элемент и снова стала лучшей
Сергей ДЕМИДОВ
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Александра Романовская взяла золото по фристайлу в Красноярске. Фото: facebook.com/fisfreestyle.Александра Романовская взяла золото по фристайлу в Красноярске. Фото: facebook.com/fisfreestyle.
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Напомним, в начале года белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира в лыжной акробатике. Чемпионат мира проходил в США.

3 марта Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске.

- Саша хорошая спортсменка, серьезная, всегда сконцентрирована на тренировках. По характеру она очень добрая, как будто ей раньше было жалко обыгрывать соперников, мол, они же расстроятся. Может, не стоит это воспринимать буквально, но такое впечатление складывалось. Сейчас она уверенно отпрыгала. По большому счету, с ее качеством прыжков и качеством приземления с ней было сложно конкурировать. Было понятно: если она все хорошо исполнит, то стопроцентно будет призовое место, - говорит про Александру известный тренер Дмитрий Дащинский.

Напомним, 22-летняя чемпионка-фристайлистка в свободное время играет на укулеле и ханге.

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