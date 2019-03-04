Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро ЧЕ в прыжках в длину

Cпортсменка из Слуцка уже в первой попытке установила личное достижение - 6 метров 93 сантиметра

Изменить размер текста: A A

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы в закрытых помещениях по прыжкам в длину.

В финальном этапе соревнований в Глазго спортсменка из Слуцка уже в первой попытке установила личное достижение - 6 метров 93 сантиметра. Превзойти результат белоруски смогла лишь сербка Ивана Шпанович, которая в пятой попытке улетела на 6 метров 99 сантиметров. Третье место заняла украинка Марина Бех-Романчук - 6 метров 84 сантиметров. Серебряная медаль Анастасии Мирончик-Ивановой вторая в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях. Ранее Эльвира Герман стала бронзовым призером в беге на 60 метров с барьерами, сообщает belta.by.