2019-03-04T09:44:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Пожар в девятиэтажке в Микашевичах: погибла женщина

Работники МЧС с шестого и вышерасположенных этажей эвакуировали 11 человек
Григорий ГРИБОВ
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Пожар в девятиэтажкк в Микашевичах: погибла женщина. Фото: belta.by.Пожар в девятиэтажкк в Микашевичах: погибла женщина. Фото: belta.by.
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Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в городе Микашевичи Лунинецкого района, были эвакуированы 11 человек. Об этом БелТА рассказали в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Первомайской спасатели получили 3 марта в 22.02. Горела квартира 56-летней женщины на шестом этаже.

- Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть, - проинформировали в управлении.

Работники МЧС с шестого и вышерасположенных этажей эвакуировали 11 человек. В горевшей квартире огнем уничтожена мебель в одной из комнат, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает belta.by.

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