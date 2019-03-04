В Гродно девушка выпала из окна общежития

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели учащейся одного из колледжей в Гродно, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Сергея Шершеневича. Трагедия произошла в одном из общежитий города в ночь на 3 марта. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства произошедшего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления полной и достоверной картины случившегося проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, - отметил Сергей Шершеневич.