2019-03-04T10:14:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно девушка выпала из окна общежития

Она разбилась насмерть
Григорий ГРИБОВ
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В Гродно девушка выпала из окна общежития.В Гродно девушка выпала из окна общежития.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели учащейся одного из колледжей в Гродно, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Сергея Шершеневича. Трагедия произошла в одном из общежитий города в ночь на 3 марта. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства произошедшего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления полной и достоверной картины случившегося проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, - отметил Сергей Шершеневич.

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