Из Свислочи спасатели вытащили женщину

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Работники МЧС спасли плававшую в Свислочи женщину, она госпитализирована.

Инцидент произошел в районе улицы Даумана, 23. Очевидец сообщил в МЧС о том, что в реке плавает женщина. Звонок поступил в 8.53. Спасатели прибыли на место в 9.01. В 80 метрах от берега находилась женщина. Работники МЧС доставили ее на берег и передали медикам. С общим переохлаждением она была госпитализирована, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Минского городского управления МЧС Марину Фандо.