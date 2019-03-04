Массовая авария под Пуховичами: столкнулись 10 машин

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Более 10 машин столкнулись на трассе М5 под Пуховичами, никто не пострадал. Первая авария произошла на 66-м км трассы М5 под Пуховичами сегодня около 6.40.

- По предварительным данным, ехавший в сторону Минска микроавтобус развернуло в полосе движения. В него врезалась фура, водитель которой не успел остановиться. Позже столкнулось еще несколько авто. В сумме в этом ДТП 11 машин, цитирует belta.by официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

На 62-м км трассы столкнулись еще две машины. А в районе 47-го км автодороги произошло ДТП с участием одного авто.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - отметил Сергей Чеботарев. Сотрудники Госавтоинспекции для предотвращения заторов организовали движение по встречной полосе. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.