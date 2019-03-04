В Кобрине на пешеходном переходе сбили девушку

Изменить размер текста: A A

В Кобрине легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девушку. Пострадавшую доставили в больницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 марта примерно в 22.15. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта» двигался по улице Интернациональной. Перед перекрестком он сбил девушку 1999 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшую госпитализировали в Кобринскую центральную районную больницу, сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.