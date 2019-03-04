Родственники опознали тело парня, который пропал на Новый год. Фото: СК РБ.

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Николая Бетеню, 26-летнего жителя поселка Домачево под Брестом, до последнего надеялись найти живым. Но после безуспешных поисков у правоохранителей появились основания подозревать, что Николаю кто-то «помог» потеряться.

Он пропал в новогоднюю ночь в деревне Комаровка. Там парень в съемном доме в компании 19 человек отмечал праздник. После ссоры с друзьями ушел из дома, не взяв даже куртку, и с тех пор бесследно исчез.

В прошлый четверг нашли тело пропавшего - в озере в деревне Комаровка Брестского района. Его уже опознали родственники.

- В ходе осмотра погибшего зафиксирован ряд телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой специалисты УГКСЭ по Брестской области в том числе устанавливают причинную связь повреждений с наступившей смертью мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет. - С учетом имеющихся данных, УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело статье "Убийство" Уголовного кодекса Республики Беларусь.