В Ивацевичах мужчина угнал и разбил УАЗ

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В одной из сельхозорганизаций Пружанского района недалеко от Ружан был угнан автомобиль "УАЗ Патриот Пикап". Угонщик мчал на нем в сторону Ивацевичей, за ним гнались правоохранители.

В Ивацевичах его встречала местная милиция, угонщик пытался уйти от от правоохранителей по дорогам и полям. Сотрудники Департамента охраны загнали его аж на Шибельную гору, где находится ивацевичский водозабор.

Угонщик, видимо, пытался съехать с крутого спуска с горы на дорогу, но не рискнул, вывернул руль влево, пытаясь проскочить вдоль забора. Однако что-то пошло не так, и машина уперлась в ограждение водозабора. Тут сотрудники милиции и скрутили любителя погонять на ворованной машине. Куда так торопился мужчина, что ему понадобилось угонять автомобиль, будут выяснять компетентные органы.

В результате погони никто не пострадал, механические повреждения получил автомобиль УАЗ - он притерся задней частью о березки на Шибельной горе и сломал бампер о забор, сообщает портал 1reg.by.