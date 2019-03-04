2019-03-04T15:27:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Россия пока не передала Беларуси предложений об углублении интеграции

Беларусь ждет официальной информации от российской части совместной группы по интеграции
Григорий ГРИБОВ
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Россия пока не передала Беларуси предложений об углублении интеграции.Россия пока не передала Беларуси предложений об углублении интеграции.
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Беларусь пока не получала от российской стороны какой-либо официальной информации в рамках работы совместной группы по интеграции. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, который возглавляет данную группу с белорусской стороны.

- Пока ничего. От российских коллег мы не получили никакой официальной информации по итогам сочинской встречи. Ждем. Может, у них не было еще возможности с учетом графика Владимира Путина, может, обсудить с правительством надо, - сказал министр. Дмитрий Крутой пояснил, что члены рабочей группы по разным направлениям уже провели двусторонние встречи.

- Сформирован пакет материалов, по которым у нас нет разногласий - то, что сделано уже в рамках интеграции, какие выполнены программы, планы, дорожные карты и прочее. Такого отраслевого уровня, - рассказал Дмитрий Крутой. По его словам, далее российская сторона заявила о планах отсечь те направления и те позиции, которые согласованы, и выделить 7 - 8 концептуальных, по которым необходимо двигаться более углубленно в рамках интеграции, сообщает belta.by.

- По какой форме, по каким направлениям - тоже пока не понятно. И эти 7 - 8 направлений они нам в Беларусь официально представят. Пока не прислали, - отметил министр.

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