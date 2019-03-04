2019-03-04T15:29:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер солист The Prodigy Кит Флинт

Ему было 49 лет
Григорий ГРИБОВ
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Кит Флинт на концерте в Минске. Алексей ВАРГАН,Кит Флинт на концерте в Минске. Алексей ВАРГАН,
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В Великобритании на 50-м году жизни умер Кит Флинт - известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. О смерти артиста стало известно утром в понедельник, 4 марта. Его тело обнаружили в доме в Эссексе.

От чего именно скончался британский музыкант, пока неизвестно, однако, как сообщает издание The Sun, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта.

Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, которым сообщили о потерявшем сознание человеке, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За все время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием The Fat of the Land и вовсе стала символом 90-х.

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