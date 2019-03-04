В Витебске мужчина убил свою сожительницу

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Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства женщины в областном центре, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Установлено, что 2 марта 59-летний витеблянин дома во время ссоры нанес множество ударов 51-летней сожительнице. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мотив и другие обстоятельства преступления устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, в том числе медико-криминалистическая, судебно-биологическая и генетическая. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК ("Убийство"), мужчина задержан. Подозреваемый ранее судим не был, нигде не работал, - сообщает belta.by.