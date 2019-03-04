2019-03-04T16:44:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал Директиву о развитии стройотрасли

В ней идет речь о стоимости жилья, городах-спутниках и кадрах
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко подписал Директиву о развитии стройотрасли.Лукашенко подписал Директиву о развитии стройотрасли.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», в которой изложены решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании, сообщает пресс-служба президента. В документе также содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов, в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья. Решения, изложенные в директиве, будут способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.

Документ также направлен на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.

Системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, удовлетворит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции и обеспечит население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.

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