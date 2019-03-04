2019-03-04T17:25:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Названа точная причина смерти Децла

Телесных повреждений не выявлено
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Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска.Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска.
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Причиной смерти известного музыканта Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, стали проблемы с сердцем, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, - говорится в сообщении.

Каких-либо телесных повреждений у музыканта выявлено не было.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в помещении ижевского клуба POSH, где он выступал на частной вечеринке. Сообщалось, что следов запрещенных веществ, которые могли бы привести к смерти, в организме не обнаружено.

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