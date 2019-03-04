2019-03-04T18:05:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Водолазы нашли тело одного из утонувших под Березой рыбаков

На поиски ушла почти неделя
Григорий ГРИБОВ
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Водолазы нашли тело одного из утанувших под Березой рыбаков. Фото: БелТА.Водолазы нашли тело одного из утанувших под Березой рыбаков. Фото: БелТА.
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Поисково-спасательная группа обнаружила тело 47-летнего мужчины, который вместе с тремя товарищами провалился под лед на озере Черное, сообщили в областной организации ОСВОД. Четверо жителей Березы 25 февраля отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из них провалился под лед, трое товарищей попытались его вытащить и тоже оказались в воде. Работники МЧС спасли мужчину 1969 года рождения, его госпитализировали. Также из воды извлекли мужчину 1968 года рождения, который скончался, не приходя в себя. Еще два человека пропали без вести, сообщает belta.by.

- Во второй половине дня 1 марта в 500 метрах левее от предполагаемого места трагедии в толще воды в камышах было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Поиски 58-летнего рыбака продолжаются. Акваторию обследуют водолазы Кобринской спасательной станции ОСВОД, - сказали в областной организации общества спасания на водах.

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