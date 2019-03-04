2019-03-04T18:28:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В России начнут штрафовать белорусских водителей

Нововведение заработает уже в ближайшее время
Надежда СЕРГЕЕВА
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В России начнут штрафовать водителей с белорусскими номерамиВ России начнут штрафовать водителей с белорусскими номерамиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Российские инспекторы в первом полугодии 2019 года начнут штрафовать граждан Беларуси, которые нарушают ПДД на территории России, об этом сообщил «Минск-Новости» глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

- Все нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин, - отметил Черников.

Информация о нарушениях позволит взыскать с нарушителей штрафы в принудительном порядке по месту их проживания. Но пока существуют некоторые проблемы с фото- и видеофиксацией нарушений. Сейчас их решают совместно с таможенными органами. Это нужно для того, чтобы при пересечении границы машины с государственными номерами других стран фиксировались и вносились в специальную базу.

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