В России начнут штрафовать белорусских водителей

Изменить размер текста: A A

Российские инспекторы в первом полугодии 2019 года начнут штрафовать граждан Беларуси, которые нарушают ПДД на территории России, об этом сообщил «Минск-Новости» глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

- Все нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин, - отметил Черников.

Информация о нарушениях позволит взыскать с нарушителей штрафы в принудительном порядке по месту их проживания. Но пока существуют некоторые проблемы с фото- и видеофиксацией нарушений. Сейчас их решают совместно с таможенными органами. Это нужно для того, чтобы при пересечении границы машины с государственными номерами других стран фиксировались и вносились в специальную базу.