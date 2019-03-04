КП Беларусь
МИД Беларуси сняло ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске
Посла США в Беларуси нет с 2008 года
Фото с сайта: mfa.gov.by Сняты ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом, рассказали в МИД Беларуси.
Во время встречи белорусская сторона официально сообщила американской стороне об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске. Они действовали с 2008 года. Белорусская сторона надеется на то, что это поспособствует дальнейшей нормализации отношений между между странами.
Стороны также обсудили состояние белорусско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.