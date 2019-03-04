2019-03-04T18:58:07+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД Беларуси сняло ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске

Посла США в Беларуси нет с 2008 года
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото с сайта: mfa.gov.by Сняты ограничения на количество сотрудников посольства США в МинскеФото с сайта: mfa.gov.by Сняты ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске
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Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом, рассказали в МИД Беларуси.

Во время встречи белорусская сторона официально сообщила американской стороне об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске. Они действовали с 2008 года. Белорусская сторона надеется на то, что это поспособствует дальнейшей нормализации отношений между между странами.

Стороны также обсудили состояние белорусско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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