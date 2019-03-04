2019-03-04T19:51:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов

Даже взял для этого кредит в банке
Надежда СЕРГЕЕВА
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Житель Волковыска отдал интернет-мошенникам 33 тысячи долларовЖитель Волковыска отдал интернет-мошенникам 33 тысячи долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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31-летний житель Волковыска в феврале 2017 года получил предложение от компании Exo Capital Markets Limited Global (Trade 12), которая оказывала финансовые услуги при осуществлении сделок с куплей-продажей металлов, нефти, драгоценных металлов через интернет. Приняв предложение, пострадавший выполнял все указания брокеров компании. За несколько лет пострадавший перечислил около 33 тысяч долларов. Для этого он взял кредит в банке и продал собственный автомобиль, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич

Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников только после того, как неизвестное лицо удаленно осуществило за него действия, приведшие к обнулению счета во время очередной сделки. После этого для возврата якобы потерянных денег брокеры компании потребовали пополнение счета, а после отказа выполнить требование в полном объеме перестали выходить на связь.

Следователи выяснили, что компания Exo Capital Markets Limited Global зарегистрирована в Англии, а работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов. При этом на многих интернет-ресурсах есть информация о мошеннических действиях указанной компании.

Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере.

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