2019-03-04T20:24:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бобруйчанка выманивала деньги у знакомого на несуществующего ребенка

Ее будут судить по 16 эпизодам мошенничества
Надежда СЕРГЕЕВА
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Жительница Бобруйска выманивала деньги у знакомого на выдуманного ребенкаЖительница Бобруйска выманивала деньги у знакомого на выдуманного ребенкаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Допрошено более двадцати человек, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, наложен арест на имущество. Известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, сообщили в СК.

45-летняя женщина с сентября 2017 по октябрь 2018 года мошенническим путем завладела деньгами и имуществом граждан на общую сумму более 5 тысяч рублей. Она подстрекала к даче взятки для успешной сдачи экзаменов в ГАИ (в некоторых случаях даже при отсутствии соответствующего обучения), убедила знакомого приобрести в рассрочку на свое имя мобильные телефоны, а затем продала их, не расплатившись. Также она сообщила знакомому ложные сведения о рождении от него ребенка с серьезными заболеваниями и выманивала деньги на лечение.

Действия женщины квалифицированы как «подстрекательство к даче взятки лицом, ранее судимым за данное преступление» и «мошенничество, совершенное повторно». Она заключена под стражу.

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