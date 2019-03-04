Стадо диких кабанов попало под поезд в Могилевском районе

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Состав пассажирского поезда направлялся из Минска в Могилев. Машинист сигналил животным, но их это не спугнуло. Погибли около десяти особей. Повредился локомотив. Поезд задержался почти на два часа.

– Скорее всего, что сейчас стал рыхлым снег, и животные для того, чтобы пройти с одного места пастбища на другое, выбрали именно такой путь. Машинист предпринимал экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, однако, столкновения со стадом кабанов избежать не представлялось возможным, – рассказал телеканалу «Беларусь 1» заместитель начальника Могилевского РОВД Артем Мишенин.

По факту ЧП проводится проверка.