2019-03-04T21:08:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Об этом сообщил основатель группы Лиам Хоулетт
Надежда СЕРГЕЕВА
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Вокалист группы The Prodigy покончил с собой. Фото из инстаграм-аккаунта «theprodigyofficial»Вокалист группы The Prodigy покончил с собой. Фото из инстаграм-аккаунта «theprodigyofficial»
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Ранее сообщалось о том, что 49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона.

- Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян, и сердце разбито ..... R.I.P., - написано в инстаграм-аккаунте «theprodigyofficial».

Было неизвестно от чего именно скончался британский музыкант, однако, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта.

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