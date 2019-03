Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Изменить размер текста: A A

Ранее сообщалось о том, что 49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона.

- Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян, и сердце разбито ..... R.I.P., - написано в инстаграм-аккаунте «theprodigyofficial».

Было неизвестно от чего именно скончался британский музыкант, однако, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ The Prodigy дали в Минске огненное шоу. Британские электронщики привезли в Минск свой последний альбом The Day Is My Enemy