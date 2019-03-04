В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка

В Бресте маршрутное такси насмерть сбило ребенка. Фото с сайта virtualbrest.by

По информации очевидцев, погибшему 12-14 лет

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ДТП произошло вечером 4 марта. По предварительной информации от очевидцев, ребёнок попал под колёса маршрутного такси номер 23 на пешеходном переходе. Прибывшие медики констатировали смерть.

Из-за происшествия проезд со стороны Московской в направлении 28-го Июля был значительно затруднён – пропускали транспорт фактически по одной полосе.

Каким образом погибший оказался на проезжей части пока непонятно. Как рассказали порталу virtualbrest.by очевидцы, маршрутка поворачивала с улицы Московская на улицу 28-го Июля направо. На пешеходном переходе никого не было, так как за маршруткой двигались автомобили, и водители тоже никого не видели.

Ребенок выбежал внезапно, никто не видел откуда. Микроавтобус буквально проехал по мальчику. Пассажиры немедленно покинули салон и вызвали скорую помощь.