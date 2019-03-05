Сегодня призы от «Евроопт» разыграет популярный певец Тео

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До розыгрыша 110-го тура игры «Удача в придачу!» остались считаные часы. Каждый покупатель «Евроопт», получивший игровые коды в период с 25 февраля по 3 марта, может выиграть один из роскошных призов. На кону - главный приз в 100 000 рублей, два приза по 50 000 рублей, три автомобиля «Джили Эмгранд Х7», а также более 20 000 других призов. Счастливчиков определят певец Тео, кузнец Оксана Кирилюк и дирижер Белорусского государственного академического музыкального театра Марина Третьякова.

Розыгрыш пройдет в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. За прямой трансляцией можно также следить на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Желаем всем удачи!